شارك والده في «قلب جريء» قبل 15 عاما.. معلومات لا تعرفها عن «تيام» نجم «طاقة نور»

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إشادة واسعه نالها "تيام" نجل الفنان والمطرب مصطفى قمر، في الدراما هذا العام بمشاركته في مسلسل "طاقة نور"، الذي دخل به الفنان هاني سلامة الماراثون الرمضاني هذا العام.

في وسط ذلك لم يعرف كثيرون أن ذلك الظهور لم يكن الأول له، وترصد "التحرير لايف"، أبرز المعلومات عنه، خلال التقرير التالي.

1- شارك "تيام" العام الماضي في مشهد واحد مع الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "أبو البنات"، مع المخرج رؤوف عبد العزيز أيضًا الذي يعمل معه هذا العام في "طاقة نور".

2- يبلغ من العمر 20 عاما، ويدرس الإعلام بالجامعة الأمريكية.

3- يحرص على دراسة التمثيل والإعلام معا، حتى يكون عمله بعالم الفن عن علم ودراسة، وذكر خلال أحد حواراته الصحفية بأنها رغبة والده.

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4- كان أول ظهور له عندما كان صغيرا في فيلم "قلب جريء" مع والده، بينما كان ظهوره الثاني معه أيضا في فيلم "بحبك وأنا كمان"، وشاركه مؤخرًا في "فين قلبي".

5- يدعمه الفنان مصطفى قمر باستمرار، فأكد خلال أحد حواراته الصحفية، أن "تيام" ممثل شاطر ويستطيع إظهار موهبته في تقديم أي دور يعرض عليه، والدليل نجاحه في أعماله السابقة وآخرها فيلم "فين قلبي" الذي شاركه في بطولته.

6- استعان بعدسات لاصقة ملونة خلال تجسيده شخصية والده في مرحلة الصغر بفيلم "فين قلبى"، حتى تتشابه عيناه بلون عينى والده، وكي تكون ملامحه أكثر شبها منه.