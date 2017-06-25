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روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر: إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب الدوحة

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مصراوي Masrawy

روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر: إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب الدوحة

09:00 م الأحد 25 يونيو 2017

روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر: إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب الدوحة

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي أجراه معه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، وقوف بلاده حكومة وشعبا إلى جانب والشعب القطري،مشيرا إلى أن سياسة طهران تركز على تعزيز العلاقات مع الدوحة .

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الرئيس روحاني قال خلال الاتصال الهاتفي، بمناسبة حلول عيد الفطر "إن دعم الاقتصاد القطري وتعزيز العلاقات سيما بين القطاعات الخاصة بين البلدين بامكانه أن يكون من أهدافنا المشتركة".

وأعرب روحاني عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم مساعداتها وتعاونها لاحلال الهدوء في المنطقة، مؤكدا رفض طهران فرض الحصار على قطر لافتا إلى أن الأجواء البرية والبحرية والمجالات الجوية الإيرانية مفتوحة دوما أمام قطر باعتبار أنها بلد شقيق و جار لإيران.

من جانبه، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن علاقات إيران وقطر كانت دوما علاقات متنامية وقوية، معربا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين والتعاون لحل مشاكل العالم الإسلامي، وفقا لوكالة تسنيم.

يذكر أن تخفيض مستوى علاقات قطر بإيران، كانت من بين المطالب التي تقدمت بها ومصر والبحرين والإمارات، التي قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، لتطبيع العلاقات مع الدوحة.

من جانبها، نفت قطر هذا الاتهامات ووصفت المطالب بأنها "غير واقعية و تهدف للحد من سيادتها.

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