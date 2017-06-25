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صحيفة: مورينيو يضع كين بديلا لرونالدو في الميركاتو

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صحيفة: مورينيو يضع كين بديلا لرونالدو في الميركاتو صحيفة: مورينيو يضع كين بديلا لرونالدو في الميركاتو

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، بأن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرغب في ضم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بدلًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وانتشرت أخبار في الفترة الماضية عن رحيل رونالدو عن صفوف النادي الملكي، وعودته إلى ناديه السابق، وذلك اتهامه بقضية التهرب الضريبي. 

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم، إن البرتغالي مورينيو، طلب من إدارة مانشستر ضرورة التعاقد مع هاري كين، وتكثيف جهودهم الاقتصادية من أجل إغراء اللاعب وضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. 

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وأضافت الصحيفة، أن مورينيو عرض 100 مليون جنيه إسترليني، لضم كين، خلال الميركاتو الحالي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لن تمنع مانشستر يونايتد من التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم هجوم الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن هاري كين أنهى موسمه في الدوري مع السبيرز، وهو هداف للبطولة برصيد 29 هدفًا.

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التحرير

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