حوار| البدري: هذه فلسفتي مع حمودي وجمعة.. وسعيد بنجاح سياسة التدوير

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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، ليحقق أول بطولة مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، الذي يسعى لتأكيد جدارته بأن يكون مديرًا فنيا للقلعة الحمراء والفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ولذلك تستحوذ مباراة زاناكو المقرر إقامتها يوم السبت القادم بزامبيا على أهمية مصيرية للجميع داخل جدران القلعة الحمراء وسط أمل وتفاؤل، بعد أن تأكد الجميع أن الأهلي يمتلك أوراق رابحة جديدة تستطيع صناعة الفارق ممثلة في الثنائي أحمد حمودي وصالح جمعة، ولذلك كان هذا الحوار مع حسام البدري.

- نتائج سياسة التدوير

أعرب حسام البدري عن رضاه وسعادته بنجاح سياسة التدوير التي بدأ تنفيذها بشكل موسع عقب حسم بطولة الدوري، والتي أكدت أن الأهلي تغير ولم يعد هناك مسمى أو مصطلح لاعب أساسي وآخر إحتياطي، بعد أن نجح الجميع في الأختبار وأكد معظم اللاعبين أن لم يكن كلهم جدارتهم بارتداء الفانلة الحمراء، وذلك نابع من أن الجهاز الفني لم يكن يتعمد تهميش لاعب أو إلغاء دوره في يوم من الأيام وكان هناك قناعة لدى اللاعبين أن هناك مبدأ تكافؤ فرص ومساواة بدون تمييز بين لاعب وأخر، إلابالقدرات والاجتهاد بدليل أن صالح جمعة الذي تألق بشدة في أخر مباراتين أمام كل من سموحة وإنبي اعترف أنه كان مقصر في حق نفسه بينما كان الجهاز الفني يعمل علي دعمه وتوفير الفرص له.

وأكد البدري مجددًا أن الفيصل عنده هو اللاعب الجاهز الملتزم القادر على تحمل المسئولية، وشرف تمثيل الأهلي بغض النظر عن اسمه أو حجم نجوميته داخل الفريق.

- فلسفة التعامل مع صالح جمعة وحمودي

قال البدري إن الثنائي أحمد حمودي وصالح جمعة لاعبين مميزين، وهو ينتظر منهما الكثير لكي يقدماه مع الأهلي لأنهما من أصحاب المهارات والقدرات، ولكن هذا لا يمنع أنهما يجب عليهم إثبات ذلك، وتقديمه عمليًا في التدريبات والمباريات باستمرارية ولا يتوقف على مباراة أو مباراتين لأن الأهلي فريق بطولات ويحتاج للاعب ذو المستوى الثابت المتألق بدون توقف.

وعن سر اللجوء إليهما مؤخرًا بالرغم من أن الموسم في نهايته، كما أوضح المدير الفني أن كل منهما حالة مختلفة فصالح جمعة كان غير جاهز وغير مستعد، بالرغم من الرغبة المؤكدة في الاعتماد عليه، وعندما أصبح لائقًا أخذ فرصته كاملة والتي يتمنى أن يحافظ عليها لأنه يريده أن يلعب دورًا كبيرًا مع الأهلي.

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أما أحمد حمودي فالأمر مختلف بالنسبة له لأنه عانى من إصابات متكررة كلما كان يريد الجهاز الفني منحه الفرصة إلا أنه الأن أصبح جاهز.

وأجاب البدري على سؤال حول إمكانية لعب كلا اللاعبين دورًا في مباراة زاناكو المصيرية، قال البدري أنه من الوارد جدًا ذلك في ظل التألق الذي ظهرا عليه في مباراة إنبي بالأمس.

- مواجهة زاناكو

اعترف حسام البدري أن مباراة زاناكو صعبة وحساسة، ولكن في الوقت نفسه فالأهلي سيسافر إلى زامبيا من أجل الفوز ولا هدف غيره من أجل تعويض الهزيمة والنقاط التي فقدها الفريق في مباراة الوداد الأخيرة، وجدد ثقته في أن اللاعبين قادرين على النجاح في هذا التحدي، وإظهار شخصية البطولات بينما أعد هو جانب فني وخططي يتمني نجاحه.

- التجديد والمرتب

قال حسام البدري إن كل ما يقال حول تجديد تعاقده، أو راتبه غير صحيح والهدف من ترويجه أحيانًا إبتزازه وانتقام من شخصه لأشياء يعلمها من يروجون لهذا الكلام وأحيانا أخرى شائعات وأكاذيب وتساءل البدري لماذا يحدث معه مثل هذه الأمور.