وزير الخارجية الإيراني: طهران تريد توثيق العلاقات مع قطر

طهران - (أ ف ب):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر رافضًا الحصار الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك اثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر ان سياسة طهران تقضي تطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة".

وأضاف الرئيس الايراني أن طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر. ونرى أن الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل" بين دول المنطقة.

كما اشار الى ان "دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصا في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين" لافتا الى ان "المجالات الجوية والبحرية والبرية الايرانية ستبقى على الدوام مفتوحة امام قطر، البلد الشقيق والجار".

وقطعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وكذلك مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو واتهمتها بدعم "منظمات ارهابية"، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها اغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة اراضيها.

ولاحقا أصدرت هذه الدول لائحة مطالب من 13 نقطة وأمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها من أجل رفع الاجراءات التي اتخذتها بحقها.

وقام وسيط كويتي بتسليم قطر تلك المطالب، التي اعتبرتها الدوحة غير واقعية نافية الاتهامات كافة.

وأعلنت إيران إرسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة إلى قطر منذ فرض الحصار عليها.