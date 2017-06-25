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فيديو| وزير النقل: «ضربنا السوق السوداء في مقتل وأصبحت ذكرى»

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فيديو| وزير النقل: «ضربنا السوق السوداء في مقتل وأصبحت ذكرى» فيديو| وزير النقل: «ضربنا السوق السوداء في مقتل وأصبحت ذكرى»

التحرير

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه تم وضع خطة لحركة السكك الحديدية والمواصلات قبل عيد الفطر، لافتًا إلى أن الوزارة كانت تستعد لتسهيل حركة السير والنقل قبل العيد بثلاثة أسابيع.

وقال عرفات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الطلب على النقل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان يكون كثيرًا، لكن الوزارة  نجحت في التغلب على الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة عدد قطارات الوجه القبلي لـ8 قطارات وزيادة عدد العربات، مضيفًا: "ضربنا السوق السوداء للتذاكر في مقتل وأصبحت من هنا ورايح مجرد ذكرى".

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وأضاف أن تجار السوق السوداء يستغلون الفجوة بين العرض والطلب واللعب في احتياج المسافرين وشراء التذاكر ثم بيعها بأسعار غالية، لافتًا إلى أنه تم نقل مليون و300 ألف مواطن عبر السكك الحديدية وهو ما يعتبر ضعف ما تم نقله العام الماضي.ِ

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التحرير

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