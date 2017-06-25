بالصور – أول ظهور علني لرئيس دولة الإمارات منذ سنوات

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القاهرة – (مصراوي):

لأول مرة منذ سنوات، ظهر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال استقباله حكام الإمارات السبع للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات (وام)، صورا للشيخ خليفة وهو يجلس يتلقى التهنئة وبدت عليه آثار المرض وكبر السن.

وهذا هو الظهور العلني الأول لرئيس الإمارات منذ سنوات وسط أنباء عن إصابته بجلطة أثرت على حركته.

واستقبل الشيخ خليفة، الأحد، في قصر البطين كل من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محم بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

كما استقبل كل من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.