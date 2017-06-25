جلسة بين مندوب اتحاد جدة ومرتضى منصور بسبب «كهربا»

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عقد عبد الله شرف الدين مندوب نادي اتحاد جده السعودي، جلسة خاصة مساء أمس مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للتفاوض على ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقدم مندوب النادي السعودي عرضا مقابل مليون و٣٠٠ ألف دولار فقط، لاستعارة اللاعب معللًا ذلك بتغيير الإدارة بالنادي السعودي وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك، مؤكدين أنه لا يناسب إمكانات اللاعب وتألقه في الموسم الماضي.

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وتم الاتفاق على عقد جلسة أخري خلال الساعات القادمة، خصوصا بعد طلب مسؤولي الزمالك رفع العرض، مؤكدين استحالة الموافقة علي العرض الحالي.