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كأس القارات| ألمانيا تتأهل لنصف النهائي بعد تغلبها على الكاميرون

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كأس القارات| ألمانيا تتأهل لنصف النهائي بعد تغلبها على الكاميرون كأس القارات| ألمانيا تتأهل لنصف النهائي بعد تغلبها على الكاميرون

التحرير

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حقق الألماني الفوز على نظيره الكاميروني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب فيشت الأوليمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من بطولة كأس العالم للقارات. 

تقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب كريم ديميرباي، قبل أن يضيف تيمو وبرنير الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم قلص المنتخب الكاميرني النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب فانسون أبو بكر، ثم تعود الماكينات الألمانية لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81 من خلال اللاعب تيمو وبرنير. 

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وبتلك النتيجة يصل المنتخب الألماني إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ويتأهل لنصف نهائي البطولة ليواجه المكسيك، فيما يتجمد رصيد الكاميروني عند نقطة وحيدة ويغادر المنافسة. 

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التحرير

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