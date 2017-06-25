«دوناروما»: لن أتخلى عن رايولا

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نفى جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي، ما تردد على شبكة ميدياست بريميوم الإيطالية، إنه سيتخلى عن وكيل أعماله الحالي مينو رايولا، بعد أزمته مع النادي بسبب عدم التجديد في الفترة الحالية.

وقالت الشبكة، إن عائلة دوناروما، تختلف مع وكيل أعماله، حول مستقبل اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي أو البقاء معه.

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وأضافت الشبكة، أن الحارس البالغ من العمر 18 عامًا، قد يغير وكيل أعماله، بسبب إصراره على رحيله عن ميلان والانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

ورفض دوناروما عرضا من ميلان قيمته 5 ملايين يورو سنويا لتجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.