راكبة تشادية تضع مولودها على رحلة بنجامينا قبل هبوطها مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

كتب- طه عبيد:

وضعت راكبة تشادية الجنسية مولودها علي الطائرة المصرية القادمة من بنجامينا في أول أيام عيد الفطر، وفور هبوط الرحلة بمطار القاهرة الدولي تولي فريق من الحجر الصحي اسعاف الراكبة ومولودها الذي اسمته على قائد الرحلة "أحمد علي".

وصرحت مصادر طبية بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة 886 القادمة من بنجامينا التشادية، يطلب حضور طبيب حجز صحي وسيارة إسعاف بعد أن وضعت الراكبة التشادية "28 عاما" مولدها على الرحلة القادمة للقاهرة.

وأضافت المصادر أن سيارة اسعاف ومعها فريق من الحجر الصحي سارع إلى مقر هبوط الطائرة وقام بالإسعافات اللازمة للراكبة، وتولى فريق من المطار إنهاء اجراءات وصولها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الراكبة إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، وطلبت الراكبة إطلاق اسم "أحمد علي" لمولدها كرسالة شكر لقائد الرحلة التي أوصلتها للقاهرة.​