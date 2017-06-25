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رئيس السكة الحديد يتفقد حركة القطارات وسير العمل بمحطة رمسيس

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مصراوي Masrawy

رئيس السكة الحديد يتفقد حركة القطارات وسير العمل بمحطة رمسيس

07:09 م الأحد 25 يونيو 2017

رئيس السكة الحديد يتفقد حركة القطارات وسير العمل بمحطة رمسيس

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، الأحد، مركز إدارة الأزمات والمركز الرئيسي لمتابعة حركة مسير القطارات واطمأن على سير العمل وانتظام حركة تشغيل القطارات وانتظام مواعيد القيام والوصول للقطارات.

وقام رئيس الهيئة بجولة تفقد فيها أرصفة محطة رمسيس ومنافذ بيع التذاكر والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأوضح شوشة أنه تم إلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدا أنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وأضاف شوشة، أن الهيئة قضت تماما على تكدس الركاب بمحطة القاهرة والجيزة نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الهيئة وقيامها بتشغيل 12 قطارا إضافيا ( 8 قطارات مكيفة + عدد 4 قطارات غير مكيفة ) بالاضافة الى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة بحوالى 50 عربة اضافية بإجمالي ٣٣ ألفا و٤٥٥ مقعدا إضافيًا لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدى 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147)، وعلى الأرقام 0225753555/ 01274422925.

هذا المحتوى من

Asha

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