أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يزور ألمانيا وأيطاليا في إطار جولة أوروبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإيراني يزور ألمانيا وأيطاليا في إطار جولة أوروبية

06:35 م الأحد 25 يونيو 2017

وزير الخارجية الإيراني يزور ألمانيا وأيطاليا في إطار جولة أوروبية

بهرام قاسمي

طهران - (د ب أ): 

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي ، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدأ، غد الإثنين، جولة أوروبية تقوده إلى ألمانيا وإيطاليا.

وأضاف قاسمي، الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الوزير ظريف سيصل الى العاصمة الألمانية برلين المحطة الأولى من هذه الجولة حيث سيجتمع خلالها مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ونظيره الألماني زيجمار جابريل إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الألمان وممثلي المؤسسات التجارية والصناعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف وعلي هامش زيارته لألمانيا سيلقي كلمة في مراسم افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية، أن ظريف سيجري لقاءات مع أصحاب الصناعات والشركات الكبري كما سيشارك في اجتماع مؤسسة "كوربر" للدرسات في إطار زيارته لألمانيا.

وفي برلين ، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية الإيراني سوف يجتمع مع نظيره الألماني، بعد غد الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف سيغادر عصر الثلاثاء برلين متوجها إلي إيطاليا ليجتمع هناك برئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين الإيطاليين.

وتعد إيطاليا أحد أهم شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منافس ميركل على منصب المستشار يصف ترامب بـ

    منافس ميركل على منصب المستشار يصف بـ "الرئيس الشارد"

    أخبار
  • المستشار الألماني السابق شرودر يهاجم سياسة ميركل تجاه واشنطن

    المستشار الألماني السابق شرودر يهاجم سياسة ميركل تجاه واشنطن

    أخبار
  • ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

    ماكرون: أوروبا تتقدم حين تتحدث فرنسا وألمانيا بصوت واحد

    أخبار
  • ميركل وماكرون يؤكدان المحور الألماني-الفرنسي من أجل أوروبا

    ميركل وماكرون يؤكدان المحور الألماني-الفرنسي من أجل أوروبا

    أخبار

إعلان

9679bafb93.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية