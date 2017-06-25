وزير الخارجية الإيراني يزور ألمانيا وأيطاليا في إطار جولة أوروبية

طهران - (د ب أ):

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي ، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدأ، غد الإثنين، جولة أوروبية تقوده إلى ألمانيا وإيطاليا.

وأضاف قاسمي، الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الوزير ظريف سيصل الى العاصمة الألمانية برلين المحطة الأولى من هذه الجولة حيث سيجتمع خلالها مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ونظيره الألماني زيجمار جابريل إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الألمان وممثلي المؤسسات التجارية والصناعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف وعلي هامش زيارته لألمانيا سيلقي كلمة في مراسم افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس العلاقات الخارجية الأوروبي.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية، أن ظريف سيجري لقاءات مع أصحاب الصناعات والشركات الكبري كما سيشارك في اجتماع مؤسسة "كوربر" للدرسات في إطار زيارته لألمانيا.

وفي برلين ، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية الإيراني سوف يجتمع مع نظيره الألماني، بعد غد الثلاثاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف سيغادر عصر الثلاثاء برلين متوجها إلي إيطاليا ليجتمع هناك برئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين الإيطاليين.

وتعد إيطاليا أحد أهم شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين.