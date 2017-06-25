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طردهما من المنزل فقتلاه.. ضبط طاعني أباهما في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

طردهما من المنزل فقتلاه.. ضبط طاعني أباهما في الإسماعيلية

06:26 م الأحد 25 يونيو 2017

طردهما من المنزل فقتلاه.. ضبط طاعني أباهما في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أقدم شابان على قتل والدهما، خلال أول أيام عيد الفطر، بطعنه بسكين في أنحاء متفرقة من الجسد، ما أودى بحياته في الحال، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم والمجني عليه، الذي طردهما من منزله.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء عصام سعد، إخطارًا من الرائد محمد جميل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بوصول المجني عليه "ص. أ. ك" 57 سنة - موظف، إلى مستشفى الإسماعيلية العام جثة هامدة، مصابًا بطعنات في الصدر والبطن.

شُكل فريق بحث ضم الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم شرطة، ضم النقباء أحمد جمال، وأحمد ثروت، وشريف لطفي معاوني مباحث القسم، وتبين من التحريات والمعلومات الأولية أن المجني عليه تشاجر مع أبنائه "ك.ص.ا" 25 سنة - عاطل، و"م. ص. ا" 19 سنة، في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفق التحريات، تبين أن المجني عليه طرد أبناءه من منزله واعتدى عليهم بالضرب، ما أدى إلى رد المتهمين الاعتداء مستخدمين سكينًا، طعنا به والدهما، ما أودى بحياته في الحال.

ضبطت أجهزة الأمن المتهمين بعد ساعات من الحادث، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وأمر المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، تحت إشراف المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، ومعرفة أسباب الوفاة، وعرض المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة على محسن أبوزيد وكيل النائب العام، لمعاينة موقع الجريمة، واستكمال التحقيقات.​

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