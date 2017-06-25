القلعة تستقبل 6 ألاف زائر في أول أيام عيد الفطر

كتبت - نسمة فرج:

قال جمال مصطفى، مدير عام منطقة القلعة الأثرية، إن المنطقة شهدت إقبالاً كبيرًا من الزوار المصريين والأجانب، خلال اليوم الأول لعيد الفطر، وصل إلى 6 آلاف زائر.

وأضاف جمال مصطفى، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أعداد الزائرين فاقت كل التوقعات، إذ تؤثر الزيارات العائلية على أعداد الزائرين خلال اليوم الأول للعيد.

وأوضح مدير عام منطقة القلعة الأثرية أن المنطقة شهدت تنظيمًا راقيًا من قبل الزائرين الذين لم تحدث منهم أي تجاوزات، بينما شهدت القلعة حالة أمنية مشددة لمنع أي تجاوزات من قبل الزوار، بالإضافة لوجود أفراد الأمن التابعين لوزارة الآثار.

وكانت وزارة الآثار اتخذت كل الإجراءات اللازمة والاستعدادات للحفاظ على أمن ونظافة تلك المناطق، مع تنظيم دوريات العمل بالمواقع والمتاحف، التي تواجد بها مفتشو الآثار وأمناء المتاحف وطاقم الأمن بكل موقع بشكل دوري طوال أيّام العيد، تذليلاً لأية عقبات قد تعترض الزائرين، بالإضافة إلى تيسير حركة الزيارة.​