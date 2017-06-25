«بطوط» و«بن تن» يثيران جدل مواقع التواصل بعد تقدمهما المصلين في العيد بدمياط

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فى واقعة أثارت جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أدى شابان صلاة العيد، اليوم الأحد، مرتديين ملابس عرائس لشخصيات كرتونية شهيرة.

حيث ارتدى شابان ملابس شخصيتين كرتونيتين "بطوط وبن تن"، بهدف مشاركة الأطفال احتفالاتهم بعيد الفطر، وذلك في أثناء وجودهم برفقة أهاليهم لأداء الصلاة بالساحة الكبيرة بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وفور إعلان إمام الساحة القيام لأداء الصلاة، قام الشابان بتقدم الصفوف لأداء الصلاة دون خلع زى العرائس التي يرتديانها، وهو ما أثار موجة من الانتقاد والسخرية لدى بعض المصلين، بينما لم تسفر الواقعة عن خلافات بين الشابين والأهالى، ومر الأمر بشكل طبيعي دون ثمة مشكلات، سوى بعض الأهالى الذين عاتبوهما بهدوء على أداء الصلاة بتلك الحالة التى أفسدت صلاة البعض ممن انتابتهم موجة من الضحك.

إلا أن الواقعة لم تمر بشكلها العفوي بعدما انتشرت صور العرائس تتقدم المصلين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت السخرية من الصور إلى أن قام البعض بالترويج لأن بطوط وبن تن كانا إمامين بالناس فى صلاة العيد، نظرًا لموقعهما الذي يتقدم صفوف المصلين، وهو ما نفته مديرية أوقاف دمياط، التى أكدت وجود إمام لكنه كان خارج إطار الصور المتداولة.

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بينما أكد شهود عيان أن الشابين اضطرا إلى الصلاة أمام صفوف المصلين لقرب الموقع من مكان وقوفهما، وفضلًا عن عدم تخطي الصفوف بعد تنظيمها استعدادًا للصلاة، فيما أطلق بعضهم تعليقات ساخرة كان من بينها «هما مالهمش نفس يصلوا يعنى»، و«آمنت بالله.. بطوط أسلم»، و«إنهم يدعون إلى دين جديد»، وغيرها من التعليقات.

وذهب بعض المعلقين على الصورة باتهامات للشابين نظرًا لاستمرارهما في ارتداء رؤوس العرائس خلال الصلاة، وهو ما يؤكد نيتهما في عدم إتمام الصلاة بشكلها الطبيعي لكون تلك الرؤوس ستمنعهما من السجود بالشكل الطبيعي للصلاة.