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بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل المهنّئين بعيد الفطر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يستقبل المهنّئين بعيد الفطر

04:46 م الأحد 25 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. مطران أسوان يقدم التهنئة لمدير أمن المحافظة

الألبوم التالى

بالصور.. مطران أسوان يقدم التهنئة لمدير أمن المحافظة

الإسكندرية - محمد عامر:

استقبل محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، في مكتبه اليوم الأحد، عددًا من القيادات الأمنية والجامعية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ووفد من الكنيسة وأعضاء السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني، الذين حضروا لتقديم التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفيما قدم المحافظ الشكر لجميع الحضور، خاصةً الوفد الكنسي، أكد على أن التعاون المتبادل بين جميع أطياف الشعب هو أساس وحدة وتماسكها، كما وجه التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة ومواطني وزوار الإسكندرية خاصة.

وأكد سلطان أن الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية ومديرياتها الخدمية من الأوقاف والتموين ومباحث والصحة ومديرية الطب البيطري والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وغيرها.

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته الصارمة لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة بالتواجد ميدانيًا بصفة مستمرة للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة للمواطن، وحل أي مشاكل طارئة، موضحًا أنه تم تخصيص خط ساخن وعدد من الخطوط الأرضية في غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لاستقبال أي شكاوى على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد. ​

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