بالصور.. 13 مدير أمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالعيد

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شارك مديرو الأمن بمديريات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، البحيرة، أسوان، أسيوط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الغربية"، فى أداء صلاة عيد الفطر وسط المواطنين بحضور القيادات والضباط بالساحات العامة والمساجد، ثم بدأوا مداومة المرور على أماكن التجمعات والمتنزهات والمولات التجارية ودور السينما والشواطئ والميادين الرئيسية، للتأكد من انتظام الخدمات ومتابعة الحالة الأمنية.

وقدم مديرو الأمن التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واطمأنوا على الاستعدادات الأمنية وتأمين مظاهر الاحتفال بالحدائق والمتنزهات والأماكن العامة.