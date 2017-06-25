الخارجية التركية: انشطتنا العسكرية في قطر ليست موجهة ضد دولة بعينها

اسطنبول - (د ب أ):

دافعت الخارجية التركية عن التعاون العسكري مع قطر وذلك في أعقاب مطالبة السعودية والدول المقاطعة لقطر بإنهاء هذا التعاون.

وقالت الخارجية التركية، في بيانها الصادر اليوم الأحد، إن " أنشطتنا ليست موجهة ضد دولة بعينها"، مشيرة إلى أن الهدف من نشر قوات تركية يتمثل في دعم قطر في التدريب العسكري والإسهام بدور في الأمن في المنطقة.

كانت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر سلمت يوم الخميس الماضي إلى الدوحة قائمة مطالب تتألف من 13 نقطة لتنفيذها مقابل تسوية الأزمة الدبلوماسية في الخليج، ومن بين هذه المطالب سحب الجنود الأتراك من قطر.

وأعلنت الخارجية التركية أنها لا ترى علاقة بين الأزمة الراهنة والقاعدة العسكرية التركية في قطر، التي تأتي في إطار اتفاقية دفاع موقعة مع قطر منذ 2014.

وذكرت الخارجية أن أنقرة "حزينة" نظرا لعدم التمكن بعد من حل الأزمة بين قطر والدول الأربع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف مطلب الدول الأربع بإنهاء التعاون العسكري لبلاده مع قطر بأنه "عدم احترام".

ونقلت وكالة "أناضول" التركية عن أردوغان قوله: "إذا أردنا إبرام تحالف دفاعي مع أي بلد، هل سنطلب إذنا من شخص مثلا؟".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ليست دولة عادية، وقال: "لذا فإن الطريقة التي طُلب بها من تركيا سحب الجنود تمثل عدم احترام تجاه تركيا أيضا".