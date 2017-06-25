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الشرطة الألمانية تداهم منزل لاجئ سوري مشتبه في انتمائه لجبهة النصرة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تداهم منزل لاجئ سوري مشتبه في انتمائه لجبهة النصرة

04:32 م الأحد 25 يونيو 2017

الشرطة الألمانية تداهم منزل لاجئ سوري مشتبه في انتمائه لجبهة النصرة

الشرطة الألمانية

ألمانيا - (د ب أ):

داهمت الشرطة الألمانية مسكن شخص مشتبه في صلته بالإرهاب في مدينة أولم جنوبي البلاد.

وحسب المعلومات الواردة من الادعاء العام في مدينة شتوتجارت اليوم الأحد، فإن هذا الشخص الذي تمت مداهمة منزله أول أمس الجمعة، هو لاجئ سوري ويشتبه في انتمائه لتنظيم جبهة النصرة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، أن هذا الرجل يقبع في الحبس الاحتياطي، لكن ليس بتهمة العضوية المحتملة في جبهة النصرة وإنما بتهمة انتهاك قانون استخدام المواد المخدرة.

وأفادت هذه المعلومات بعدم وجود دليل على أنه كان يخطط لشن هجوم.

كانت وحدة تابعة للشرطة داهمت منزل الرجل في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الماضي، وحرزت الوحدة جهاز لابتوب وهاتفا محمولا ونحو مئة جرام من المخدرات، وتوصلت الشرطة إلى الرجل عن طريق إشارة وردت إليها من شاهد عيان.

وفي أول جلسة تحقيق، نفى الرجل وجود علاقة له بجبهة النصرة.

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