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في مثل هذا اليوم.. الجزائر تودع مونديال 1982 بعد فضيحة «خيخون»

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في مثل هذا اليوم.. الجزائر تودع مونديال 1982 بعد فضيحة «خيخون» في مثل هذا اليوم.. الجزائر تودع مونديال 1982 بعد فضيحة «خيخون»

التحرير

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شهد مونديال إسبانيا 1982 واحدة من أكثر المباريات المثيرة للجدل في تاريخ كأس العالم، تلك التي جمعت بين ألمانيا الغربية والنمسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتمكنت الجزائر في تلك البطولة من تحقيق مفاجأة مدوية من خلال الفوز في الأولى الجولة على ألمانيا الغربية بنتيجة 2-1 قبل أن تخسر في الجولة الثانية من النمسا بثنائية نظيفة.

وبدورها فازت النمسا على تشيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف وتمكنت ألمانيا الغربية من الفوز على تشيلي في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

وفي الجولة الأخيرة أقيمت مباراة الجزائر وتشيلي أولًا وانتهت بفوز محاربي الصحراء بنتيجة 3-2، لتصبح ألمانيا بحاجة إلى الفوز على النمسا في اليوم التالي للتأهل للدور التالي وإقصاء الجزائر.

وبالفعل نجحت ألمانيا في تلك المباراة في تسجيل هدف الفوز في أول 10 دقائق، قبل أن يتحايل الفريقان من أجل إنهاء المباراة بتلك النتيجة من خلال عدم محاولة تسجيل اي أهداف أخرى، لتنهي المباراة بتلك النتيجة بالفعل فيما يعرف باسم فضيحة خيخون.

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وبسبب تلك المباراة الشهيرة، أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلات على قوانين المونديال بحيث تقام الجولة الأخيرة من دور المجموعات في توقيت واحد منعًا لحدوث أي تلاعب أخر في نتائج المباريات مستقبلًا.

واحتج الاتحاد الجزائري بقوة عقب المباراة وأشار حينها إلى ضرورة تدخل حكم المباراة بوب فالنتين لإيقاف تلك المهزلة، إلا أن ألمانيا الغربية والنمسا في حقيقة الأمر لم يرتكبا حينها أي شيء غير قانوني على الرغم من التلاعب بالنتيجة.

 وخرج مدرب الألماني يوب ديروال ليدافع عن فريقه من الانتقادات قائلا أن نجمي الفريق أولي شتيليكه وكارل هاينز رومينيجه لم يكونا جاهزان بشكل جيد لخوض المباراة.

ونجحت ألمانيا الغربية في تلك البطولة في الوصول إلى المباراة النهائية حيث خسرت من إيطاليا بقيادة روسي بنتيجة 3-1.

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التحرير

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