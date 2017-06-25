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"زيارة المقابر" و"أكل الفسيخ" عادات فرعونية توارثها أهل الأقصر (صور)

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مصراوي Masrawy

"زيارة المقابر" و"أكل الفسيخ" عادات فرعونية توارثها أهل الأقصر (صور)

04:02 م الأحد 25 يونيو 2017

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الأقصر – محمد محروس:

يحرص بعض أهالي محافظة الأقصر، في اليوم الأول من عيد الفطر، خاصة في القرى، على زيارة المقابر لتذكر من رحلوا إحياء لعادة فرعونية، حيث كان قدماء المصريين يحرصون على زيارة المقابر في الأعياد.

ويتوجه غالبية الأهالي في القرى إلى المقابر، عقب صلاة العيد مباشرة، حاملين الفواكه والمخبوزات، لتوزيع ما معهم من المأكولات على الأطفال والفقراء على سبيل الترحم على الموتى.

ومن عادات أهل الأقصر، التي توارثوها عبر الأجيال في عيد الفطر تناول الفسيخ والأسماك المملحة في وجبة الغداء، بعد أن توقفوا عن تناولها طوال شهر رمضان الكريم.

وعادة أكل الفسيخ في الأعياد توارثها أهل الأقصر عن قدماء المصريين منذ آلاف السنين، عندما كان المصريون القدماء يخصصون بداية كل موسم ليكون عيدًا، حيث توزعت السنة على ثلاثة أعياد " عيد آخد" وهو أول يوم في موسم الفيضان و"عيد بيرت" وهو أول يوم في موسم الشتاء ثم عيد "شيمو" وهو أول يوم في موسم الربيع، والحصاد الذي أصبح فيما بعد " شم النسيم" وفي كل عيد من هذه الأعياد كانوا يتناولوا في طعامهم الفسيخ والأسماك المملحة.

كما يحرص أهالي الأقصر على زيارة الأهل والأحبة وصلة الرحم في صبيحة يوم العيد لتبادل التهاني كما يتجمع الرجال في دواوين العائلات ثم يذهب وفد من كل عائلة لتهنئة العائلة الأخرى في ديوانها.

كما يشهد عيد الفطر إقامة الأفراح وحفلات الزفاف التي توقفت طوال شهر رمضان الكريم بسبب الصيام.

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