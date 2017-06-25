"سعفان": انخفاض نسبة البطالة لـ 12% نتيجة تغيير ثقافة العمل لدى الشباب

القاهرة - (أ ش أ):

شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن تكاتف جميع الجهات بالدولة سواء حكومية أو قطاع خاص، يعد المحور الرئيسي لنجاح منظومة التشغيل، للحد من مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن هناك تغيرا واضحا في ثقافة العمل لدى الشباب يعكسه الإقبال الشديد والمتزايد على ملتقيات التشغيل، حيث بدأت تعطي نتائج جيدة وحضورًا متميزًا للشباب، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة التي بلغت نسبتها خلال الربع الأول من العام الحالي 12% من إجمالي قوة العمل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه في إطار خطة وزارة القوى العامة لمكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص والعمل على تسهيل حصولهم على الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، قدمت الوزارة خدمة الرسائل القصيرة SMS أولا بأول على موبايلك، تسهيلا على الراغب في العمل، فضلا عن سرعة سد احتياجات الشركات الطالبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على شبكات المحمول الثلاثة "أورنج واتصالات وفودافون"، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg

وكشف "سعفان" عن أعداد المشاركين فى الخدمة فى يناير الماضي، حيث بلغ 71036 مشتركاً ، منهم 26 ألفا و513 مؤهلا عاليا، و9014 مؤهل فوق متوسط، و23 ألفا و705 مؤهل متوسط، و5 ألاف و351 مؤهل أقل من المتوسط، و6 ألاف و453 بدون، حيث يتم إرسال رسائل نصية قصيرة الوزارة على أجهزة الموبايل على شبكات المحمول تحتوى على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، واسم الشركة ورقم تليفونها والوظيفة المطلوبة وبعض مميزات الوظيفة.

وأوضح أنه يمكن للراغب من الشباب في الخدمة الاشتراك من خلال شركة "أورنج" بحيث يتم إرسال رسالة بها كود الفئة المراد الاشتراك بها إلى رقم 7639 ، وكود الفئة (مؤهل جامعى 953 ، ومؤهل فوق متوسط 954 ،ومؤهل متوسط 955 ،ومؤهل أقل من متوسط 956 ، ولا يشترط مؤهل 957).

أما في حالة الاشتراك فى الخدمة من خلال شركة فودافون، يتم إرسال رسالة بها كود الفئة المراد الاشتراك بها إلى رقم 9999 ، وكود الفئة (مؤهل جامعى 953، ومؤهل فوق متوسط 954، ومؤهل متوسط 955 ، ومؤهل أقل من متوسط 956 ، ولا يشترط مؤهل 957).

وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة للاشتراك في الخدمة من خلال شركة اتصالات عن طريق إرسال رسالة بها كود الفئة المراد الاشتراك بها إلي رقم 1666، كود الفئة (مؤهل جامعى 1953، ومؤهل فوق متوسط 1954 ، ومؤهل متوسط 1955، ومؤهل أقل من متوسط 1956، ولا يشترط مؤهل 1957).

كما تتضمن الخدمة إرسال معلومات قانونية عن قانون العمل وحقوق ووجبات العمال من أجل التوعية ونشر الثقافة ، وقد تحدد رقم 19468 للشكاوى.