الصحة: إقالة مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان لوجود مخالفات "جسيمة"

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، قرارًا بإقالة مدير مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، كما أحال مدير الطوارئ بذات المستشفى للتحقيق الفوري، عقب المرور المفاجئ الذي قامت به اللجنة المشكلة من وزير الصحة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات خلال اليوم الأول لعيد الفطر.

وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات، أنه بالمرور على المستشفى تم استدعاء وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، حيث رصدت اللجنة العديد من المخالفات منها نقص بالمستلزمات والأدوية الهامة بالطوارئ، الأمر الذي لم تقم إدارة المستشفى بالإبلاغ عنه لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالرغم من توافر جميع المستلزمات الطبية بمخازن الوزارة والمديرية وبأرصدة وفيرة، مؤكدًا أن العاملين بالمستشفى من الفريق الطبي قاموا بالإبلاغ عن تلك النواقص لإدارة المستشفى ولكن دون جدوى.

وأضاف "وديع" في بيان اليوم الأحد، أنه بالمرور على المستشفى وجد تباطؤ في الاستجابة للمرضى، بدعوى نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى، الأمر الذي يجعلهم يقوموا بتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وتابع "وديع" أن من ضمن السلبيات التي رصدتها اللجنة أثناء المرور على ذات المستشفى، إلغاء عمليات النساء منذ يوم الجمعة الماضية بسبب نقص بالمستلزامات الطبية، كما اكتشف عدم استخدام جهاز رسم قلب بوحدة الاستقبال لعدم وجود طابعة له، بالإضافة إلى عدم توافر ماسكات الأطفال وخيوط الجراحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إنه بمراجعة أرصدة المستلزمات بمخازن المستشفى، وجد مخزون وفير منها، ولم يتم الصرف، الأمر الذي سيزيد من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إدارة هذا المستشفى، التى تهاونت بحياة المرضى.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هذه الحملات المفاجئة ستستمر طوال أيام العيد، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية حيال ما يتم رصده من مخالفات، حفاظا على صحة المواطنين.