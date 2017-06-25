البحرية التونسية توقف 14 مهاجرًا غير شرعي متوجهين نحو إيطاليا

تونس - (د ب أ):

أفاد متحدث باسم الحرس الوطني في تونس بإيقاف 14 عنصرًا كانوا ينوون الهجرة سرًا إلى ايطاليا عبر البحر فجر اليوم الأحد، من بين أكثر من 30 عنصرا تم اعتراضهم منذ أول أمس.

وقال المتحدث خليفة الشيباني إن الوحدات البحرية ألقت القبض على المهاجرين السريين وهم جميعهم تونسيون، صباح اليوم بعرض سواحل منطقة العوابد بمدينة صفاقس "وسط تونس" بينما كانوا على متن قارب صيد.

وأضح المتحدث لوكالة الأنباء التونسية، أن الموقوفين جاؤوا من مختلف الولايات التونسية وكانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا قبل أن يتم اعتقالهم واحالتهم على الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وهذه العملية الثالثة التي يتم احباطها منذ اول أمس الجمعة حيث أوقف الحرس البحري 11 عنصرًا كانوا على متن مركب في سواحل مدينة بنزرت أقصى شمال البلاد باتجاه السواحل الايطالية.

كما أوقف ستة عناصر أخرى من بينهم امرأة في مدينة نابل جنوب شرق العاصمة كانوا يخططون للهجرة خلسة عبر البحر.

وتمثل السواحل الايطالية أقرب نقطة للمهاجرين المغامرين الذين ينطلقون عبر قوارب من سواحل تونس وليبيا.

وشددت تونس من حراستها على طول السواحل في اعقاب اتفاقات تعاون أبرمت هذا العام مع عدد من الدول الأوروبية أبرزها إيطاليا وألمانيا مقابل حوافز اقتصادية.