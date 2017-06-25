مصدر عسكري سوري يتهم الطيران الإسرائيلي بدعم التنظيمات الإرهابية

دمشق - ( د ب أ):

اتهم مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، الطيران الاسرائيلي بدعم التنظيمات الإرهابية من خلال قصفه مرافق خدمية وأبنية سكنية في محيط مدينة البعث في القنيطرة.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" اليوم عن المصدر قوله إنه "في إطار دعمه المتواصل للتنظيمات الإرهابية وفي محاولة يائسة جديدة لدعم هذه التنظيمات اعتدى طيران العدو الإسرائيلي في قصفه على مرافق خدمية وأبنية سكنية في محيط مدينة البعث في القنيطرة وذلك بالتزامن مع هجوم إرهابيي جبهة النصرة على محيط المدينة".

وأفاد المصدر بأن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تتصدى لهجوم كبير قامت به مجموعات من جبهة النصرة الإرهابية في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة وتكبدها خسائر كبيرة".

وأضاف المصدر أنه و"بالتزامن مع تصدي وحدات الجيش لإرهابيي جبهة النصرة ذراع "القاعدة" الإرهابي في سورية وإمعانا من العدو الإسرائيلي في دعم التنظيمات الارهابية اعتدى طيران العدو بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة استهدفت مرآب المحافظة واحد الأبنية السكنية ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع خسائر مادية".

وأشار المصدر إلى أن "هذا العدوان يأتي ليؤكد الترابط الوثيق بين الكيان الصهيوني وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المصنف على لائحة الإرهاب الدولية والمجموعات التي تتبع له حيث يعمد طيران العدو الإسرائيلي باستمرار لدعم الهجمات التي يشنها إرهابيو جبهة النصرة في عدة مناطق في القنيطرة وريفها".

وكان مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية قال أمس السبت إن "طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش السوري على أطراف مدينة البعث في محافظة القنيطرة في عملية أدت إلى تدمير دبابتين ومقتل طاقمهما وهم سبعة جنود على الأقل".