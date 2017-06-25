بالصور.. ضبط 6 أطنان سردين فاسد داخل مخزن ببني سويف

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بنى سويف، اليوم الأحد، بإشراف الدكتور جلال عبدالكريم رئيس المدينة، وبالتعاون مع الإدارة الصحية ومركز الشرطة، من ضبط 6 أطنان سردين غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مخزن للتصنيع.

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وقاد أيمن عبيد نائب رئيس المدينة، وطه منصور غرفة عمليات الوحدة، والمقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث سمسطا، حملة مكبرة تمكنوا خلالها من ضبط 40 برميل يزن كلًا منها 150 كيلو سردين فاسد، وعدد من أجوال الملح مجهولة المصدر، داخل أحد المخازن التابعة لأحد تجار السردين بالمدينة، كانت معدة للبيع للمواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.