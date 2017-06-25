العثور على جثة رضيع ملقاة بجوار موقف للأتوبيس بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عثر عدد من الأهالي في السويس، اليوم الأحد، على جثة لرضيع، ملقاة بجوار سور موقف الاتوبيسات، بضاحية الإيمان بحي الأربعين، وحرر ضباط مباحث القسم محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارًا بالواقعة، وانتقل فريق من مباحث قسم الأربعين بقيادة الرائد أحمد عبيد لمكان البلاغ، ووجدوا جثة الرضيع ملقاة بجوار السور الخلفي لموقف الأتوبيس.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية، إن المعاينة المبدأية، أظهرت أن الجثة لرضيع لم يمر على ولادته أسبوع، ويجري ضباط المباحث التحريات ويجمعون المعلومات بمراجعة سجلات المواليد بالمستشفيات العامة والخاصة، وسؤال الشهود العيان من العاملين بالجراج والورش المجاورة للموقف.

وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب وفاة الرضيع، على أن يتم دفنه عقب ذلك إن لم يستدل على أهليته.