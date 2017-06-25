فيدرير بتوج ببطولة هالي على حساب زفيريف

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توج المصنف الخامس عالميًا روجر فيدرير بلقب بطولة هالي للمرة التاسعة في تاريخه ووذلك عقب تغلبه على اللاعب الألماني ألكساندر زفيريف بمجموعتين دون رد بحصة 6-1 6-3.

وسيطر فيدرير على المباراة منذ بدايتها بعدما تمكن من كسر إرسال اللاعب الألماني مرتين في بداية المجموعة الأولى لينهيها بنتيجة 6-1.

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وواصل فيدرير تلاعبه بزفيريف في المجموعة الثانية من خلال الكرات الساقطة على الشبكة واستغلال ضعف اللاعب الألماني في اللعب على الشبكة.

وحقق بالتالي فيدرير لقبه الـ92 في مسيرته الاحترافية كثالث أكثر لاعب تتويجًا البطولات خلف إيفان ليندل الذي يملك 94 لقبًا وجيمي كونورز بـ 109.