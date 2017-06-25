مسئول دولي يحث أطراف النزاع العمل على إنهاء العنف في اليمن

القاهرة (أ ش أ)

حث جيمي ماكغولدريك منسق الشئون الانسانية في اليمن الجهات المؤثرة والداعمة التي تمد أطراف النزاع في اليمن بالسلاح أن تستغل تأثيرها لإنهاء العنف وإيقاف تأجيج أتون النزاع، مشيرا إلي أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي من صنع البشر، ومن غير الأخلاقي السماح باستمرار هذه المعاناة والحرمان وأنه يجب أن نمنح الأمل لملايين اليمنيين بإظهار أن العالم لا يتغاضى عن معاناتهم.

وقال في بيان له وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أوتشا" بالقاهرة إن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن استمر خلال شهر رمضان المبارك بالرغم من نداءاتنا المتكررة ونداءات المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن، حيث تواصل أطراف النزاع العمليات العسكرية في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية.

وأضاف أن خطوط الكهرباء المشغلة لنظام الشبكة الرئيسية للمياه تضررت في 19 يونيو في مدينة ذمار بسبب العمليات العسكرية، مما يلحق الضرر بمليون شخص يعتمدون على هذا المصدر للمياه، الأمر الذي يزيد من تعريضهم لمخاطر التفشي السريع لوباء الكوليرا المنتشر في البلد .