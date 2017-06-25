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الداخلية تشن حملات مكبرة ضد تجار المخدرات على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

الداخلية تشن حملات مكبرة ضد تجار المخدرات على مستوى الجمهورية

03:04 م الأحد 25 يونيو 2017

الداخلية تشن حملات مكبرة ضد تجار المخدرات على مستوى الجمهورية

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها واستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجون عن القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها،حصل مصراوي على نسخة منه، اليوم الأحد، أن جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقوات الأمن المركزى باستهداف بؤر تجارة المواد المخدرة ومناطق زراعتها ومنافذ تهريبها على مستوى الجمهورية بعدة حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 1362 قضية "اتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 1339 متهماً من بينهم 34 متهما، ضبط بحوزتهم 32 قطعة سلاح نارى عبارة عن "7 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش - 4 طبنجة – 16 فرد محلى " ، و563 طلقة مختلفة الأعيرة.

و وتابع البيان، ضبطت أجهزة الأمن طن و932,530 كيلو جرام بانجو و128,050 كيلو جرام حشيش و11,650 كيلو جرام هيروين و 1,650 كيلو جرام افيون وكمية من مخدر الفودو وزنت 5,442 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 940 جرام و 4,331,687 قرص مخدر مختلف الأنواع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات الأمنية.

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