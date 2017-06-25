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اعتقال "50 إرهابيا" في محافظة كرمانشاه الإيرانية

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مصراوي Masrawy

اعتقال "50 إرهابيا" في محافظة كرمانشاه الإيرانية

03:11 م الأحد 25 يونيو 2017

طهران (د ب أ)

قال المدعي العام في محافظة كرمانشاه في جنوب غرب إيران، إنه قد تم اعتقال أكثر من 50 عنصرا على صلة بالجماعات الارهابية ومتعاونة معها في المحافظة، منذ وقوع الاعتداءات الارهابية التي طالت العاصمة طهران في وقت سابق من الشهر الجاري وحتي اليوم.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن نعمت صادقي قوله في تصريح صحفي، اليوم الاحد، إن "القوات الامنية ضبطت كميات ملحوظة من السلاح والاحزمة الناسفة والصواعق الإلكترونية التي كانت بحوزة المعتقلين".

وفيما شدّد على "التصدي بكل حزم لكافة العناصر التي تتعاون مع الجماعات الارهابية"، قال المسؤول في جهاز القضاء بمحافظة كرمانشاه، إن "جميع الحدود وأرجاء المحافظة تقبع للسيطرة الاستخبارية الشاملة"؛ مفنّدا المزاعم بشأن وجود "إطلاق النار أو مواجهات على الحدود".

وكان هجومان استهدفا مجلس الشورى الإيراني ومرقد الأمام الخوميني، في السابع من يونيو الجاري، وأسفرا عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 40 أخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الامن الايرانية أمس السبت في بيان لها عن اعتقال "زمرة إرهابية تابعة لداعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات ومدن دينية داخل البلاد.. وتم القبض على الزمرة الارهابية ومصادرة المتفجرات التي كانت بحوزتها عبر مجموعة من العمليات الاستخبارية قبل أن تقوم بأي إجراء".

وأشار البيان إلى "ضبط 3 رشاشات من نوع كلاشينكوف، ورشاش من طراز برتا... و3 أحزمة ناسفة بالاضافة إلى كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات".

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