صور - بعد سفرها للإجازة.. حقيقة امتلاك غادة عبد الرازق طائرة خاصة



كتب - هشام عواض:

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورًا لها، وهي مسافرة على متن طائرة لقضاء الإجازة عقب الانتهاء من تصوير مسلسلها الأخير "أرض جو".

وأظهرت الصورتين التي نشرتهما "عبد الرازق" لها هي وابنتها، أنها مسافران في طائرة فخمة للغاية، مما جعل البعض يظن إنها طائرة خاصة تمتلكها.

إلا أنها مسافرة على متن طائرة تنتمي لشركة طيران خليجية، وكانت في درجة رجال الأعمال "Business class"، وهى ما تتمتع بدرجة عالية من الرفاهية.

وتقوم شركة الطيران، بتقديم الخدمات الرفاهية لركاب هذه الدرجة، ومنها أن كل راكب لديه حقيبة مجانية لإحدى العلامات التجارية الفاخرة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وأيضًا تحتوي على أطقم عطور.

وتقدم خدمة الطعام الفاخر المتنوع من أكثر من مكان حول العالم، بالإضافة للمشروبات ويوجد ثلاجة صغيرة خاصة بكل راكب.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسافر فيها الفنانة غادة عبد الرازق في نفس الدرجة على نفس الطائرة، حيث سافرة أكثر من مرة في السابق.