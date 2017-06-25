محافظ القاهرة يستقل أتوبيسًا نهريًا.. ويشدد على توافر الاشتراطات الأمنية للركاب

زوار "الفسطاط" في حماية الشرطة.. وإقبال كثيف في أول أيام العيد -(صور)

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، في إطار جولته في أول أيام العيد، استعدادات الأتوبيس النهري بمرسى ماسبيرو وتوافر الاشتراطات الأمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.

واطمأن عبد الحميد، على استعدادات المرسى لاستقبال المواطنين وتوافر عوامل الأمان والسلامة بالمرسى، بعد أن استقل إحدى وحدات الأتوبيس النهري بمنطقة ماسبيرو.

وشدد عبد الحميد، على تطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائئة بمراسى الأتوبيس النهري الثلاثة الأخرى والواقعة بمنطقة الجامعة والقناطر الخيرية وأبو الفداء.

كما شدد على ضرورة ربط المحطات الأربع وجميع الوحدات التابعة لها، لاسلكيًا، لسرعة التعامل مع الوحدات في حالة وجود أي عطل أو ظرف طارئ.

وأوصى المحافظ بتأمين المرسي وتفتيش الوحدات قبل صعود الركاب إليها مع عدم السماح بتحرك أي وحدة قبل التأكد من استيفائها كافة اشترطات الحماية المدنية وشرطة المسطحات مع التأكيدعلى عملها بكفاءة واتخاذ إجراءات دورة الصيانة اللازمة لها.

رافق المحافظ فى جولتة اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية والشمالية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، واللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.

وانتقد المحافظ، وجود بعض أكوام القمامة بجوار المرسى وأسفل كوبري أكتوبر من ناحية عبد المنعم رياض، وأمر بإزالتها على الفور.