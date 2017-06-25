رئيس المصرية للاتصالات يتفقد السنترالات ومركز إدارة الأزمات أول أيام العيد

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قام المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بجولة تفقد فيها العديد من مواقع العمل بالشركة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك السنترالات خاصة السنترالات والمراكز الحيوية.

وتفقد البحيري بتفقد مركز إدارة الأزمات والـكول سنتر الخاص بالرعاية الطبية، ومركز إزالة الأعطال، وصالة الدولي، والتلغراف بالديوان العام، كما تفقد سير العمل بمركز خدمة الدليل بالدقي، بالاضافة لجولة في سنترال الأوبرا للوقوف علي حالته خلال عملية الترميم والاصلاح التي تجري فيه بعدما أصابه حريق أغسطس 2015 .

وتستعد الشركة المصرية للاتصالات للدخول في سوق المحمول بعد حصولها على تراخيص تقديم الخدمة أكتوبر الماضي، كما استلمت الترددات التي تمكنها من تقديم الخدمة الاسبوع الماضي، فضلا عن قيامها بتوقيع اتفاقية التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر لتقدم الخدمة على شبكة اتصالات لحين بناء محطاتها الخاصة بها.

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وفي تصريحات أخيرة له أكد البحيري، أن المصرية للاتصالات تمتلك العديد من المميزات التى تؤهلها على المنافسة بقوة فى السوق المصرية، كما ستعتمد فى العام الأول من بدء الخدمة بشكل أكبر على عملائها الحاليين، والذين يصل عددهم لنحو 6 ملايين عميل، مشيراً إلى أنه قام بتغيير عدد كبير من الإدارة العليا بالشركة بما يتناسب مع توجه الشركة المرحلة القادمة نحو تقديم خدمات اتصالات متكاملة.