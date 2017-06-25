مدير أمن القاهرة يتفقد أحوال العاصمة خلال عيد الفطر

كتب - علاء عمران:

قام اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الأحد بجولة ميدانية بعدد من المناطق والمتنزهات والمراسي النيلية والحدائق التي يرتادها المواطنون خلال الأعياد للوقوف على مدى تطبيق الخطط الأمنية لتأمين المواطنين وحفظ الأمن خلال عيد الفطر المبارك.

وتفقد عبد العال، بحسب بيان لمديرية أمن القاهرة، مناطق الحديقة الدولية بمدينة نصر، والتقى مع مسؤولي الحديقة والمواطنين وكلف الخدمات الأمنية بالانتشار داخل الحديقة لإشعار المواطنين من الزوار بالأمن والأمان.

كما تفقد أيضاً خدمات مناطق قصر النيل ووسط البلد وكورنيش النيل والمراسي النيلية من شبرا وحتى المعادي.

وتأكد مدير الامن من استعداد وانتشار الخدمات والأقوال الأمنية والإرتكازات وخبراء المفرقعات وكذا خدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة، بالإضافة إلى نشر خدمات الشرطة السريين من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط الخارجين على القانون وكل ما قد يخل بالأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتفقد أيضا المحاور المرورية والميادين للوقوف على مدى قيام الخدمات المرورية بدورها في تسيير حركة المرور والتغلب على كافة المعوقات المرورية.

أكد مدير الأمن على نشر الخدمات المرورية والأمنية بكافة المحاور خاصةً في أوقات الذروة والعمل على القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية لما قد تسببه من تكدسات مرورية وتفعيل دور إدارة شرطة المرافق في إزالة كافة الإشغالات التي قد تعوق الحركة المرورية من خلال القيام بحملات مستمرة في كافة المحاور والميادين الخدمات الأمنية .