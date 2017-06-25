رغم الحريق وحرارة الطقس.. "فرحة العيد" تلون حديقة حيوانات الجيزة -(صور)

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير - روجيه أنيس:

لم يأبه الزوار لارتفاع درجات الحرارة التي شهدها أول أيام عيد الفطر المبارك، أو الحريق الذي شبّ مساء أمس وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، فزيارة الحديقة يعد طقسا معتادا للاحتفال بالعيد.

وفي أول أيام العيد تلونت طرقات حديقة حيوانات الجيزة بألوان ثياب العيد والرسم على وجه الأطفال وغزل البنات الزهري والبالونات.

وارتسمت ملامح البهجة على وجوه الأطفال، فبين اللعب بالكرة والتنقل بين أقفاص الحيوانات ومراقبة صانع حلوى غزل البنات تكمن فرحتهم بالعيد.

كما شهدت الحديقة تواجدا أمنيا مكثفا.

وبلغ عدد زوار الحديقة حتى الآن ما يقرب من 24 ألف زائر، حسبما ذكرت مها صابر، مدير إدارة حديقة حيوانات الجيزة.

ولفت مدير إدارة حديقة حيوانات الجيزة، إلى أن ثاني وثالث أيام عيد الفطر عادة ما تشهد إقبالا يفوق إقبال اليوم الأول.

وفتحت حديقة الحيوانات، أبوابها اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، قبل أن يبدأ إخلاء الحديقة من الزوار.