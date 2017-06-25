روسيا تحقق رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ 20 عامًا في كأس القارات

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ودع المنتخب الروسي منافسات النسخة العاشرة من كأس القارات بالخسارة من المنتخب المكسيكي بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى كل من البرتغال بطل أوروبا والمكسيك بطل الكونكاكاف.

ولم يودع البلد المضيف منافسات القارات من دور المجموعات منذ أن ودعت كوريا الجنوبية البطولة في عام 2001، وإن كانت تلك البطولة احتضنتها كل من كوريا واليابان التي وصلت بدورها إلى المباراة النهائية مدافعة عن سمعة البلدان المضيفة.

وفي 10 نسخ سابقة ودعت البلد المضيف البطولة من الدور الأول في مناسبتين فقط، وذلك من خلال كوريا الجنوبية في عام 2001 كما سبق وأن ذكرنا وذلك على الرغم من جمعها 6 نقاط إلا أنها خرجت من البطولة بفارق الأهداف عن كل من فرنسا وأستراليا.

وخسرت كوريا الجنوبية حينها مباراة الافتتاح أمام فرنسا بخماسية نظيفة قبل أن تتغلب على المكسيك 2-1 وعلى أستراليا في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

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أما المرة الأولى التي تودع فيها البلد المضيف البطولة من دور المجموعات فكانت من نصيب المملكة العربية السعودية في بطولة 1997، وذلك بعد تذيلها المجموعة الأولى.

وخسرت السعودية مباراة الافتتاح أمام البرازيل بثلاثية نظيفة ومن ثم خسرت من المكسيك بخماسية نظيفة قبل أن تحقق في الجولة الأخيرة فوز شرفي بهدف نظيف.

وفي النسخ الأخرى نجحت المكسيك في نسخة 1999 من الفوز باللقب على حساب البرازيل في المباراة النهائية، وحققت فرنسا اللقب أيضًا في نسخة 2003 بالتغلب على الكاميرون.

وبدورها احتلت ألمانيا المركز الثالث في نسخة 2005 على حساب المكسيك، بينما احتلت جنوب إفريقيا المركز الرابع في نسخة 2009 بالخسارة من إسبانيا، وأخيرًا فازت البرازيل باللقب في نسخة 2013 على حساب إسبانيا.