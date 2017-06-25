مقتل 149 وإصابة عشرات إثر انفجار شاحنة نفط بشرق باكستان

إسلام أباد (د ب أ)

أعلن مسؤولون مقتل 149 شخصا على الاقل وإصابة العشرات، بعد اشتعال النيران صباح اليوم الاحد، في شاحنة نفط، قبل انفجارها ببلدة أحمدبور إيست في بهاولبور شرقي باكستان.

وأفادت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية بإصابة أكثر من 117 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطرة، بحسب ما قاله دكتور رضوان ناصر، المدير العام لخدمات الانقاذ.

ويشار إلى أن أغلب الذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من حروق بنسبة 70 في المئة، حيث يخشى من وقوع المزيد من الوفيات.

وقال شفيق علي، مسؤول في الشرطة، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشاحنة انقلبت جراء السرعة الزائدة، وقبل ان تنفجر كان السكان المحليون يتجمعون حولها من أجل جمع النفط المتسرب.

وذكرت المتحدثة باسم دائرة الانقاذ بالمقاطعة، ديبا شهناز، أن التعرف على بعض الجثث قد يكون غاية في الصعوبة بسبب تفحمها.

وأضافت أنه تم إرسال الأشخاص المصابين بحروق خطيرة لمدن أخرى لان المستشفى يفتقر للإمكانيات اللازمة لعلاج مثل هذا العدد الكثير من المصابين في وقت واحد.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، عن حزنه لوقوع هذا الحادث، وأمر السلطات بالتأكد من علاج الضحايا في أفضل المنشآت الطبية، وذلك بحسب ما ذكره مكتبه في بيان له.