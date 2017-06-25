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باكستان تتهم أفغانستان بعدم بذل ما يكفي لمحاربة المسلحين الإسلاميين

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مصراوي Masrawy

باكستان تتهم أفغانستان بعدم بذل ما يكفي لمحاربة المسلحين الإسلاميين

01:52 م الأحد 25 يونيو 2017

باكستان تتهم أفغانستان بعدم بذل ما يكفي لمحاربة المسلحين الإسلاميين

إسلام آباد (د ب أ)

اتهم مسؤولون باكستانيون أفغانستان بعدم بذل ما يكفي لمحاربة المسلحين الإسلاميين، الذين ينفذون هجمات عبر الحدود، وذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين وقعا أمس الأول الجمعة إلى 68 قتيلا.

وقال مسرات حسين مسئول الإدارة المحلية إن ما لايقل عن 23 شخصا من ضحايا التفجير الذي وقع في سوق في منطقة كورام القبلية بالقرب من الحدود الأفغانية لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم.

وكان تفجيران قد وقعا في منطقة ذات أغلبية شيعية، تتاخم إقليم نانجارهار الأفغاني، معقل تنظيم داعش.

كما قتل انتحاري تابع لتنظيم طالبان يوم الجمعة أيضا 14 شخصا بينهم رجال شرطة عند نقطة تفتيش في مدينة قويتا بجنوب غرب البلاد. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، قتل مسلحون أربعة رجال شرطة في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

وقال وزير الداخلية شودهري نصار إن المسلحين يعملون من ملاذات أمنة لهم في أفغانستان.

وقال قائد الجيش الباكستاني قمر باجوا " حان الوقت لكي يتخذ المعنيون، وخاصة أفغانستان، إجراء ضد الإرهاب في المنطقة".

وتتزامن هذه البيانات مع وصول وزير الخارجية الصيني وانج يي لإسلام آباد من أجل إحياء مباحثات السلام الأفغانية.

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