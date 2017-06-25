نصيحة صلاح عبد الله وصلاة صبري فواز.. كيف هنأ الفنانون جماهيرهم بالعيد؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة جمهورهم ومتابعيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، فمنهم من قام بمشاركة جمهوره تفاصيل يومه ونشر صورة وهو يصلي "صلاة العيد"، ومنهم من قدم التهاني والنصح للجمهور بتلك المناسبة.

"التحرير" يرصد أبرز تلك التهاني التي قدمها الفنانون لجماهيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال التقرير التالى.

نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على تهنئه جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك، وكتبت: "كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الوطن العربي بالخير واليمن والبركات".

رامز جلال

قام أيضًا الفنان رامز جلال بتوجيه التهنئة لمتابعيه عبرموقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، وكتب: "كل سنة وأنتوا طيبين وعيد سعيد".

صبري فواز

بينما الفنان صبري فواز حرص على مشاركة جمهوره صورته وهو يصلي صلاة عيد الفطر، وعلق قائلًا: "صلاة العيد في البلد".

سلمى رشيد

قامت الفنانة المغربية سلمى رشيد بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير، "إنستجرام"، وهي مرتدية قفطانا من التراث المغربي، وحرصتعلى توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر وكتبت: "عيد مبارك حبايبي".

منة فضالى

وجهت الفنانة منة فضالى هي الأخرى التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصير، وعلقت قائلة: "كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب".

راغب علامة

قام أيضًا الفنان راغب علامة بتوجيه التهنئة لأحبائه وأصدقائه في لبنان والوطن العربي بمناسبة عيد الفطر وكتب: "عيد فطر سعيد لأحبائي وأصدقائي في لبنان والعالم العربي وكل أنحاء العالم. أتمنى لكم جميعا كل الخير والسعادة.. كل عام وأنتم لي الحب الكبير".

شاهد أيضا

رزان مغربي

الفنانة رزان مغربي حرصت على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وكتبت: "عيد فطر سعيد ومبارك.. عيد سعيد".

صلاح عبد الله

بينما وجه الفنان القدير صلاح عبد الله نصيحة لجمهوره بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: "عيديتي لكل حبايبي.. العيال الصغير اللى جوايا بيناشدكم إسمعوا وأعوا وإنجزوا.. إوعوا العيال اللى جواكم يكبروا".

شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة، "تويتر" وكتبت: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد".

كاظم الساهر

الفنان كاظم الساهر قام بمعايدة جمهوره أيضًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، وكتب: "أطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف بخير.. راجين الله تعالى أن يعم السلام على العراق الحبيب والوطن العربي بأسره".