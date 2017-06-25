عمره 22 عامًا وأبهر الجميع في «الجيل الرابع».. 7 معلومات عن «تريكة»

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نادرًا ما يجذب الممثل أنظار الجمهور له عقب ظهوره على الشاشة لأول مرة، وخاصة إذا ما كان صغيرا في السن، ولكن بفضل براعته وموهبته، تمكن الشاب "خالد أنور" من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بأدواره القريبة من الشباب.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الممثل الشاب..

1- ولد في 22 يوليو عام 1995 بمحافظة الجيزة.

2- يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

3- ظهر لأول مرة على شاشة السينما من خلال فيلم "الجيل الرابع" عام 2015.

4- اشتهر باسم "ياسر الجوب" بعد دوره في "الجيل الرابع"، والذي أكد أنه رشح للعمل به صدفةَ، حيث كان يقدم وقتها عرضًا مسرحيًا بالتشيك، واختير للعمل بعد عدة لقاءات جمعته بمخرج الفيلم "شريف إسماعيل".

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5- في عام 2016 شارك في المسلسل الإذاعي "سر أناليا"، وقام فيه بدور "رامي".

6- شارك بدور "تريكة" في مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

7- قال في تصريحات صحفية سابقة إنه انتقل للعيش في حي السيدة زينب لعدة أشهر حتى يستطيع إتقان دور "تريكة"، حيث يعمل بالمسلسل هاكر بمحل للموبايلات، موضحًا أنه مارس المهنة بالفعل يومين كاملين ووجدها مربحة وفكر فيها كمشروع له.