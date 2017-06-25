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ابن بني سويف: السيسي أعاد لي الحياة من جديد بالعفو الرئاسي

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ابن بني سويف: السيسي أعاد لي الحياة من جديد بالعفو الرئاسي ابن بني سويف: السيسي أعاد لي الحياة من جديد بالعفو الرئاسي

التحرير

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وجه كامل قرني طلبة، 33 عامًا، الشكر للرئيس عبد الفتاح ، على قرار العفو الرئاسي عنه، بعدما كان مقررًا أن يقضي 15 عامًا في السجن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا جمهوريًا، بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وقال طلبة، في تصريح خاص للتحرير، الرئيس السيسي أعاد لي الحياة من جديد، بعدما ظننت أن مستقبلي قد ضاع، بسبب الحكم علي بالحبس 15 عامًا، حيث كان من المقرر خروجي 2028.

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وأضاف: "حينما علمت بالعفو الرئاسي، شعرت وكأني ولدت من جديد، والحمد الله هعرف أقضي عيد الفطر مع أسرتي وأشقائي وأهل قريتي".

وتابع: "لم أكن أصدق الخبر عندما أخبرني به الزملاء داخل السجن، وسألت كثيرًا حتى تأكدت من صحة الخبر،  فلم تسعني الفرحة لدرجة أنني لم أذق النوم طوال الأيام الماضية من شدة الفرحة، وأشكر القيادة السياسية الحريصة على مستقبل الشباب".

وعاش أهالي قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا جنوب بني سويف، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فرحة عارمة وسعادة بعد صدور قرار العفو الرئاسي عن كامل قرني طلبة

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التحرير

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