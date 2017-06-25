إجراءات أمنية عراقية مشددة في بغداد خلال احتفالات عيد الفطر

بغداد (د ب أ)

شرعت السلطات الأمنية في العراق اليوم الأحد بتطبيق خطة أمنية خاصة بأيام عيد الفطر المبارك تمثلت بانتشار قوات عسكرية وأمنية واغلاق عدد كبير من الشوارع قرب مراكز الترفيه والمنتزهات والشوارع التجارية الكبرى والمولات التجارية.

وأوكلت الحكومة العراقية إلى دائرة المرور والأجهزة الأمنية تطبيق الخطة الأمنية حيث شرعت منذ ساعات الصباح الأولى بقطع الطرق بالكتل الاسمنتية والأسلاك الشائكة في شوارع جانبي بغداد الرصافة والكرخ كما منعت الأجهزة الأمنية دخول أي مركبة الى بغداد إذا لم يكن مالكها الشرعي يقودها بالإضافة الى منع دخول المركبات الكبيرة الى العاصمة.

وانتشرت منذ ساعات الصباح الاولى قوات عسكرية وأمنية في شوارع بغداد وقرب مراكز الترفيه في اطار عملية أمنية لقيادة العمليات المشتركة شاركت فيها وحدات من جهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات بغداد لتعزيز الإجراءات الامنية وتأمين الحماية لاحتفالات المواطنين خلال أيام عيد الفطر .

وبدأت مراسم عيد الفطر لدى العراقيين السنه ، فيما ينتظر أن تبدأ لدى الشيعة غدا الاثنين حيث أحيا أهل السنه صلاة العيد في المساجد في ظل إجراءات أمنية مشددة .

وتشهد شوارع بغداد ازدحاما مع توافد المحتفلين على حدائق الزوراء والسيدية والسندباء والأعظمية والمولات التجارية والمطاعم في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 43درجة مئوية .

وتأتي احتفالات العراقيين بعيد الفطر السعيد في الوقت الذي تخوض فيه القوات العراقية معارك الساعات الأخيرة لتحرير مدينة الموصل بعد ثمانية أشهر من القتال المتواصل لطرد تنظيم داعش حيث تدور المعارك حاليا في مساحة قليلة ومن المرجح إعلان تحرير كامل مدينة الموصل في غضون ايام قليلة.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم في رسالة تهنئة للعراقية بمناسبة عيد الفطر أن "مرحلة ما بعد الإرهاب ستكون منطلقا لحياة جديدة ".

وقال: "أحيي مقاتلينا الابطال وهم يكتبون آخر فصول معركة الشرف ضد داعش الإرهابي".