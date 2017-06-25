بالصور.. جولات مفاجئة لـ"تفتيش الصحة" على مستشفيات 11 محافظة

كتب - أحمد جمعة:

وجَّه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اللجنة المشكلة بغرفة الطوارئ المنعقدة على مدار الساعة، بالقيام بجولات مفاجئة للمستشفيات بمحافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "وزير الصحة حريص على متابعة تنفيذ خطة طوارئ العيد على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه شدد على معاقبة المقصرين في أداء واجبهم.

ولفت مجاهد في بيان اليوم الأحد، إلى أن اللجنة المشكلة بالمرور على مستشفيات القاهرة والجيزة ترأسها الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة.

وأوضح "وديع" أن اللجنة بدأت عملها بالمرور على مستشفى أم المصريين حيث اكتشفت إغلاق وحدة السموم بالرغم من جاهزيتها، وعلى إثر ذلك تم إحالة مدير المستشفى للتحقيق العاجل، وأمر على الفور بإعادة فتحها للمرضى، وتفقد وحدة الاستقبال والطوارئ، حيث كانت تعمل على أكمل وجه، مع تواجد الأطباء والتمريض من مختلف التخصصات.

وأشار "وديع" إلى أنه تم المرور على مستشفى الهرم حث رصدت اللجنة تواجدًا مكثفًا للأطباء والتمريض، كما تم مراجعة أرصد المستلزمات الطبية وأكياس الدم، والتأكد من توافرها.

وتابع: "نظرا لزيادة أعداد المرضى المترددين على قسم الطوارئ، وجهت اللجنة بتوفير 8 أسرة رعاية سيتم افتتاحهم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية خلال الأسبوعين القادمين"، موضحًا أنه تم المرور على مستشفى البنك الأهلي حيث وجد أن العمل بها قائم على أكمل وجه، والأطباء والتمريض في مواقعهم والعمل يسير بنظام ولم ترصد اللجنة اي مخالفات.

وفي ذات السياق، عقدت غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة اجتماعًا صباح اليوم للتنسيق بمرور فرق طبية من الرعاية العاجلة والحرجة من المديريات، والتوجه إلى المستشفيات لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية الكاملة سواء في وحدات الطوارئ أو داخل المستشفيات، وتم الاتفاق على تشكيل لجان بالمرور على 10 محافظات إلى جانب القاهرة الكبرى، هي محافظات: السويس، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، وبورسعيد، والجيزة.