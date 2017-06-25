بعد خروجهم بالعفو الرئاسي.. لأهالي السجين المحرر فرحتان -(صور)
بعد خروجهم بالعفو الرئاسي.. لأهالي السجين المحرر فرحتان -(صور)
01:32 م الأحد 25 يونيو 2017
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بالصور- محافظ القاهرة يزور دار السندس.. ويحتفل مع الأطفال بالعيد
كتبت-نسمة فرج:
تصوير-مصطفى الشيمي ومحمود أبوديبة:
لأهالي 913 سجينًا فرحتان؛ الأولى بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، والثانية –وهيّ الأعظم لهم- بخروج ذويهم من خلف قضبان مكثوا خلفها لسنوات عدة. طال انتظارهم حتى أفرج عنهم اليوم الأحد بقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد.
ففي الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، فتحت أبواب سجن طرة لخروج دفعة من سجناء العفو الرئاسي، وانتظر ذويهم لساعات أمام السجن لاستقبالهم ورؤيتهم بعد شهور عجاف.
ومع فتح أبواب سجن طرة انطلقت الزغاريد معلنة خروج السجناء الذين عبروا عن فرحتهم بإحتضان ذويهم والسجود حمدًا لله على الحرية وقضاء العيد في منازلهم.
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