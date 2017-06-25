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بالصور- محافظ القاهرة يزور دار السندس.. ويحتفل مع الأطفال بالعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظ القاهرة يزور دار السندس.. ويحتفل مع الأطفال بالعيد

01:19 م الأحد 25 يونيو 2017

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بالصور.. "عيدية 100 جنيه" من محافظ الجيزة لأطفال "دار الفسطاط"

كتبت- ندى الخولي:

زار عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، دار السندس للأطفال الأيتام ومتحدي الإعاقات، ظهر اليوم الأحد، في إطار جولاته في نطاق محافظة القاهرة.

ووزع المحافظ، عددًا من الهدايا والألعاب على الأطفال، فضلا عن حقيبة تحتوي على ملابس للعيد.

دار السندس للأطفال الأيتام ومتحدي الإعاقة، تقع في مدينة نصر، وتضم حوالي ٥٠ طفلًا.

واستقبل الأطفال، المحافظ، بترديد أغنية "علمونا في مدرستنا ازاي نحبها.. نخاف عليها طول حياتنا.. ونحمي أرضها".

وقدم المحافظ التهاني للأطفال بمناسبة عيد الفطر، وحرص على التقاط بعض الصور معهم، ووعدهم بتكرار الزيارة مرات أخرى.

وقال المحافظ، خلال زيارته للدار "نحن مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم"، مؤكدًا أنّ المحافظة لا تتوانى عن تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة.

وأشاد عبد الحميد، بإدارة دار السندس، وطالبهم بتشجيع المواهب من الأطفال ورعايتهم الرعاية الصحيحة حتى استكمال مراحلهم التعليمية وتخرجهم من الجامعات والتحاقهم بسوق العمل وتزويج الفتيات بعد التخرج من الجامعات وإدماجهم بالمجتمع. كما طالب مؤسسات المجتمع المدني، زيادة الدار والمشاركة مع الدولة لرعاية الأيتام وتقديم العون لهم.

واستعرضت أمل عبد الرحمن، رئيس مجلس أمناء دار السندس، أنشطة المؤسسة وأعمال التطوير التي تمت فيه.

رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد الشيخ، سكرتير عام المحافظة، وفرج إبراهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي. ​

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