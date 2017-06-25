«فيدرير» يصارع «زفيريف» على لقب بطولة هالي

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يلتقي المصنف الخامس عالميًا روجر فيدرير اليوم بنظيره الـ12 عالميًا ألكساندر زفيريف في نهائي بطولة هالي للتنس.

ويصل فيدرير إلى المباراة النهائية رقم 11 له في تلك البطولة وذلك بعدما تعرض لخسارة مفاجأة الأسبوع الماضي في الدور الأول من بطولة شتوتجارت على يد تومي هاس.

وتحست مستوى اللاعب السويسري كثيرًا حيث يصل إلى المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة، وتعد بطولي هالي المفضلة لدى فيدرير حيث سبق وأن توج بلقبها 8 مرات من قبل أكثر من أي بطولة أخرى.

كما أحرز ألقاب بطولات ويمبلدون وسينسيناتي وبازل ودبي 7 مرات إلى جانب فوزه بنهاية جولة رابطة محترفي التنس أو كما كانت تعرف من قبل بكأس الأساتذة 6 مرات.

وبدوره عاني زفيريف بعض الشيء للوصول إلى المباراة النهائية بعدما قلب تأخره بمجموعة في ربع النهائي أمام روبرتو باتويتسا أجوت للفوز بالمباراة، كما تغلب في نصف النهائي على الفرنسي ريشارد جاسكيه بصعوبة شديدة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن كل من فيدرير وزفيريف من الفوز بالنهائيات الثلاث التي خاضوها هذا العام، حيث توج فيدرير بلقب أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إلى جانب الفوز بإنديان ويلز وميامي للأساتذة.

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ومن جانبه توج زفيريف بألقاب مونبليه وميونيخ إلى جانب بطولة روما للأساتذة، ويطمح فيدرير أن يصبح أكبر لاعب يتوج بلقب هالي في تاريخ البطولة، بينما يأمل زفيريف على النقيض في أن يصبح أصغر لاعب يتوج بلقبه.

وفي حال فاز زفيريف على فيدرير اليوم، فسيصبح اللاعب الوحيد هذا العام الذي يتوج بألقاب على الملاعب الصلبة والترابية والعشبية، أما إذا فاز فيدرير باللقب، فسيتوج بالبطولة للمرة التاسعة في مسيرته.

ويخوض فيدرير اليوم النهائي رقم 140 له في مسيرته حيث توج بألقاب 91 بطولة وخسر النهائي 47 مرة، ومن بين تلك النهائيات، خاض اللاعب السويسري 11 نهائي في هالي وحدها.

وتعد بازل أكثر البطولات التي لعب فيدرير المباراة النهائية فيها في 12 مرة ومن بعدها هالي 11 مرة ومن ثم ويمبلدون وكأس الأساتذة 10 مرات ودبي 9 مرات.

وتواجه فيدرير وزفيريف من قبل مرتين فقط وتمكن كل لاعب من التغلب على الأخر في مباراة واحدة، وفاز فيدرير في أول مواجهة بينهما في بطولة روما العام الماضي، قبل أن يرد زفيريف الدين للاعب السويسري بالتغلب عليه في نصف نهائي العام الماضي أيضًا.