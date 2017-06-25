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جمعة: بطولة إفريقيا هي «الهدف الرئيسي» وكنت أتمنى تواجد الجماهير في إحتفالية «الدوري»

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جمعة: بطولة إفريقيا هي «الهدف الرئيسي» وكنت أتمنى تواجد الجماهير في إحتفالية «الدوري» جمعة: بطولة إفريقيا هي «الهدف الرئيسي» وكنت أتمنى تواجد الجماهير في إحتفالية «الدوري»

التحرير

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أهدى صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب الدوري الذي تسلمه الفريق عقب مباراة إنبي إلى مجلس إدارة الأهلي، والجهاز الفني، والجمهور.

وقال جمعة: «كنت أتمنى تواجد جمهور الأهلي معنا في الاحتفال بلقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخ النادي».

وأضاف «جمعة» أن تركيز جميع اللاعبين والجهاز الفني حاليًا أصبح في مباراة زاناكو المقبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأكّد جمعة أن اللاعبين والجهاز الفني للأهلي لم يقبلوا سوى بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيرًا إلى أن الجميع تعاهدوا على تحقيق الفوز في زامبيـا.

وشدد «جمعة» على أن بطولة أفريقيا هي الهدف الأساسي للاعبي الأهلي، ومجلس الإدارة، والجمهور، والتي يسعى الجميع إلى تحقيق لقبها من أجل التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح «جمعة» أنه يتدرب ويجتهد حتى يستغل أي فرصة يحصل عليها من الجهاز الفني، ويتمكن من خدمة الفريق ومساعدته على تحقيق البطولات.

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