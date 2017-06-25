معوض: مباراة زاناكو صعبة لكننا نلعب للتأهل

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قال سيد معوض، المدرب المساعد لفريق الكرة بالأهلي، إن مباراة زاناكو صعبة ومهمة بالنسبة للفريق، خاصة بعد المتغيرات التى حصلت فى ترتيب المجموعة، لكن لاعبو الأهلي والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل لدور الثمانية فى بطولة أفريقيا.

وأكد معوض، أن الأهلي يملك لاعبين أصحاب خبرات يمكنهم التعامل بشكل جيد فى مثل هذه المواقف الصعبة، وأن روح الفانلة الحمراء تبقى مطلوبة فى مثل هذه المواجهات، وأن الجهاز الفني يثق بأن اللاعبين سوف يبذلون أقصى ما لديهم من أجل التأهل لدور الثمانية.

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وأضاف معوض، أن الفوز بالدوري هذا الموسم، كان هدف تم تحقيقه، وأن الهدف الأهم والمقبل هو بطولة أفريقيا، وأن مباراة إنبى كانت فرصة جيدة للجهاز الفني لخلق حالة من التنافس بين اللاعبين؛ حتى يبقى الجميع جاهزًا للتحدى الأصعب، ألا وهو لقاء زاناكو في زامبيا.

ويلاقي الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، يوم 1 يوليو المُقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.